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16:28 20.01.2020

В ходе спецоперации в Херсонской области 9 человек уведомлены о подозрении, в том числе помощник экс-депутата Павловский

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В ходе спецоперации в Херсонской области 9 человек уведомлены о подозрении, в том числе помощник экс-депутата Павловский

Девять человек, в том числе помощник бывшего народного депутата уведомлены о подозрении в совершении преступлений, в ходе спецоперации по прекращению деятельности преступной организации в Херсонской области, которая прибегала к насилию к представителям общественности.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, прокуроры совместно со следователями Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели в понедельник спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги для запугивания представителей общественности.

"В настоящее время 9 человек уведомлены о подозрении, также на основании определений судов проведено более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие… В частности, уведомлен о подозрении руководитель преступной организации, бывший помощник народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о помощнике бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игоре Павловском.

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщает, что лица, которые подозреваются в нападении на активистку Екатерину Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений, поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств.

"Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк - резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Также в ведомстве отметили, что СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк - им оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 5 ноября Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е.Гандзюк и 6 ноября уволил Павловского; затем последнего задержала СБУ. 12 ноября суд избрал Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению ряда лиц, в том числе и Павловского.

Теги: #херсонская_область #сбу #нацполиция #прокуратура #спецоперация
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