СБУ выявила боевика среди украинских контрактников

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Днепропетровской области военного контрактника украинской армии, работавшего на Федеральную службу безопасности РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в начале военной агрессии против Украины житель города Святогорск Донецкой области выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где присоединился к пророссийским террористам и был завербован ФСБ.

"Именно по заданию вражеской спецслужбы в начале 2019 года боевик вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и поступил на контрактную воинскую службу. Перебежчик собирал и передавал врагу данные о дислокации, вооружении, боевых задачах соединений из района проведения ООС, а также персональные данные руководящего и личного состава", - говорится в сообщении СБУ.

По информации пресс-центра, агента задержали недалеко от воинской части во время попытки передачи собранных разведданных. "Он уведомлен о подозрении в государственной измене и террористической деятельности", - отмечается в сообщении.