На Испанию обрушились снегопады и дождь, погибли два человека

Не менее двух человек погибли в Испании, на которую обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветра, сообщает в понедельник агентство Associated press.

Из-за ненастья власти пяти провинций были вынуждены объявить высший уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

На востоке Испании была прекращена работа аэропорта Аликанте. В этом регионе страны также перекрыли 30 дорог.

По данным агентства, шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в ряде испанских городов.

Ожидается, что ненастная погода продлится до этой среды.