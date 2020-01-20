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16:24 20.01.2020

На Испанию обрушились снегопады и дождь, погибли два человека

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На Испанию обрушились снегопады и дождь, погибли два человека

Не менее двух человек погибли в Испании, на которую обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветра, сообщает в понедельник агентство Associated press.

Из-за ненастья власти пяти провинций были вынуждены объявить высший уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

На востоке Испании была прекращена работа аэропорта Аликанте. В этом регионе страны также перекрыли 30 дорог.

По данным агентства, шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в ряде испанских городов.

Ожидается, что ненастная погода продлится до этой среды.

Теги: #испания #снег
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