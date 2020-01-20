Микитась летел в Лондон с разрешения силовиков – документ

Бывший президент корпорации "Укрбуд", экс-народный депутат Максим Микитась получил разрешение от НАБУ и САП вылететь в Великобританию.

Об этом заявил адвокат Максима Микитася Александр Лысак, ссылаясь, в частности, на соответствующее письмо САП от 15 января 2020 года.

Согласно тексту письма Офиса генерального прокурора, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", у Микитася было разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры на выезд в Великобританию для лечения.

"Ваше обращение по поводу предоставления разрешения на выезд за пределы территории Украины для проведения лечения рассмотрено. Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда, а именно в Великобританию в период с 20.01 2020 по 24.01.2020 для проведения лечения", - говорится в ответе первого заместителя руководителя САП Грищука на имя Микитася.

Из текста документа следует, что прокуратура на этот период времени предоставила Микитасю документы для выезда за границу и обязала вернуть их следствию до 25 января 2020 года.

Адвокат подчеркнул, что пока ему не известно, почему Микитасю отказали в вылете.

"У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", - заявил Лысак в комментарии журналистам.