События

13:23 20.01.2020

Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

2 мин читать
Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

 В электронном кабинете водителя на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги" появилась новая бесплатная услуга – "Управление надлежащим пользователем", сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

"Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видео-фиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.)", - поясняется в сообщении.

Минцифры отмечает, что заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем. При этом на одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который он был назначен.

Стать надлежащим пользователем может только лицо, являющееся владельцем национального водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства, что соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Полный цикл предоставления онлайн-услуги длится один рабочий день.

Электронный кабинет водителя начал работу в декабре 2018 года. Пользователи могут там узнать информацию о своих водительских удостоверениях, транспортных средствах и административных правонарушениях. Кроме того, в электронном кабинете можно оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду, а также - индивидуальный номерной знак.

Теги: #минцифры #услуги #регистрация #автотранспорт #онлайн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 15.01.2020
"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

14:11 13.01.2020
"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

10:09 13.01.2020
Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию для украинцев в библиотеках

Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию для украинцев в библиотеках

17:46 10.01.2020
Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

11:07 10.01.2020
Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

10:14 10.01.2020
Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

18:55 31.12.2019
Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса

15:34 30.12.2019
"Нафтогаз" запустит информационный он-лайн штаб по газовым переговорам

"Нафтогаз" запустит информационный он-лайн штаб по газовым переговорам

14:38 27.12.2019
Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

Кабмин утвердил порядок автоматической фиксации нарушений безопасности в сфере автотранспорта

15:55 26.12.2019
Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Насиров участвовал в финансировании проекта недвижимости для Парнаса

Зеленский: Украина работает над "реформой двойного гражданства", чтобы та же диаспора из США могла свободно возвращаться на родину

В Госпогранслужбе подтвердили факт снятия Микитася с рейса в аэропорту "Борисполь"

В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, полиция открыла дело

ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Микитась летел в Лондон с разрешения силовиков – документ

Walt Disney отказалась от слова "Fox" в названии двух киностудий

Насиров участвовал в финансировании проекта недвижимости для Парнаса

Зеленский: Украина работает над "реформой двойного гражданства", чтобы та же диаспора из США могла свободно возвращаться на родину

За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

Сексуальное образование в школе важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали - Новосад

В Госпогранслужбе подтвердили факт снятия Микитася с рейса в аэропорту "Борисполь"

В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, полиция открыла дело

Классический институт присяжных в Украине может быть создан уже в этом году, считают в Минюсте

До конца 2020 года в Украине не останется школ без туалетов в помещении - Новосад

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА