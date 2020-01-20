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13:07 20.01.2020

Зеленский: Украина работает над "реформой двойного гражданства", чтобы та же диаспора из США могла свободно возвращаться на родину

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Зеленский: Украина работает над "реформой двойного гражданства", чтобы та же диаспора из США могла свободно возвращаться на родину

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина работает над вопросом возможного введения двойного гражданства, чтобы, например, украинская диаспора в США могла свободно возвращаться в Украину.

"США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал он в интервью журналу Newsweek.

Теги: #зеленский #гражданство
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