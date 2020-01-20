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12:45 20.01.2020

За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

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В период с 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года представителями националистических и ультраправых организаций было совершено 137 актов насилия или конфронтации в отношении имущества, журналистов, политиков и активистов, заявила организатор мониторинга «Конфронтации и насилие ультраправых», социолог Оксана Дутчак.

«С 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года было зафиксировано 137 случаев. Из них 48 - это конфронтация, 89 - это насилие со стороны ультраправых, направленное против людей или имущества», - рассказала Дутчак в понедельник на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».

Мониторинг проводила общественная организация «Институт Республика» при поддержке Фонда Розы Люксембург в Украине. Его основой стали материалы о актах насилия или конфронтации со стороны ультраправых организаций и движений, информация о которых публиковалась в СМИ и социальных сетях.

«За указанный период наибольшее количество актов насилия и конфронтации совершили представители организаций «С14» и «Национальный корпус». При участии «С14» было зафиксировано 40 случаев, среди которых 25 нападений насильственного характера, из них 10 против людей. За «Национальным корпусом» замечено 30 эпизодов, 21 - насильственного характера, из них 15 против людей», - говорит организатор мониторинга.

Жертвами насильственных действий националистов, как сообщается в результатах мониторинга, чаще всего были феминистические или ЛГБТ активисты, политики и политические партии, представители государственных или силовых структур, а также журналисты.

Авторы исследования считают, что Украине существует системная проблема с ультраправым насилием, которую порождает бездействие, а временами и потакание правоохранительной системы. Они требуют от нее проведения тщательного расследования случаев насилия на почве ненависти, а также гарантий обеспечения прав граждан на мирные собрания, свободу слова и безопасность.

Теги: #ультраправые #насилие #мониторинг
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