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12:40 20.01.2020

В Госпогранслужбе подтвердили факт снятия Микитася с рейса в аэропорту "Борисполь"

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В Госпогранслужбе подтвердили факт снятия Микитася с рейса в аэропорту "Борисполь"

 В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что бывший президент корпорации "Укрбуд", экс-народный депутат Максим Микитась в понедельник был снят с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке выехать из Украины.

"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином (Максимом Микитасем – ИФ) в аэропорту "Борисполь" действительно имела место. Он пытался вылететь из Украины. Но более детальной информации сообщить не можем, поскольку она больше касается деятельности других правоохранительных органов", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

В тоже время, согласно тексту письма Офиса генерального прокурора, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", у Микитася было разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры на выезд в Великобританию для лечения.

"Ваше обращение по поводу предоставления разрешения на выезд за пределы территории Украины для проведения лечения рассмотрено. Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда, а именно в Великобританию в период с 20.01 2020 по 24.01.2020 для проведения лечения", - говорится в ответе первого заместителя руководителя САП Грищука на имя Микитася.

И текста документа следует, что прокуратура на этот период времени предоставила Микитасю документы для выезда за границу и обязала вернуть их следствию до 25 января 2020 года.

Теги: #госпогранслужба #микитась
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