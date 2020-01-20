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12:36 20.01.2020

В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, полиция открыла дело

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В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, полиция открыла дело

Памятник жертвам Холокоста, установленный в Центрально-Городском районе г.Кривой Рог Днепропетровской области, получил повреждения от неизвестных лиц, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в понедельник.

По данным правоохранителей, о повреждении памятника сообщили 19 января местные жители. О характере повреждений не сообщается.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении.

В то же время, на фотографиях, которые опубликовал в своем Твиттере посол Израиля в Украине Джоэль Лион, видно, что на мемориальной стеле, установленной в память о погибших во Вторую мировую войну евреях Криворожья, вандалы закрасили красной краской надпись.

"За несколько дней до празднования международного Дня памяти жертв Холокоста, монумент жертвам Холокоста в Кривом Роге, недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, пострадал от вандализма. Я надеюсь, что справедливость восторжествует", - написал посол.

Теги: #вандалы #холокост #кривой_рог #памятник
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