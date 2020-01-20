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12:18 20.01.2020

До конца 2020 года в Украине не останется школ без туалетов в помещении - Новосад

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До конца 2020 года в Украине не останется школ без туалетов в помещении - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что до конца 2020 года в Украине не останется школ, которые не имеют туалетов в помещении.

"Дедлайн - это конец 2020 года. По хорошему, тех средств, которые им выделялись в 2019 году, и софинансирования области должно было хватить, чтобы закрыть этот вопрос. Еще момент, что мы не давали средства на те малокомплектные учреждения, которые имеют менее 25 человек, так как предполагается, что они будут оптимизироваться", - сообщила Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, когда в Украине не останется школ, не имеющих уборной в помещении.

Она отметила, что правительство продолжает политику под названием "Достоинство ребенка" по построению теплых туалетов, и на 2020 год предусмотрено и отдано на места 26 млн гривень на эти цели.

Среди прочего министр поделилась статистикой об архитектурной доступности школ для детей с особыми образовательными потребностями.

В частности, по данным Минобразования, у Украины 11 650 школ (77% от общего количества) в которых обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с особыми потребностями на первый этаж, всего 72 учреждения доступны до второго этажа, 50 заведений - до третьего этажа и только 18 школ - до четвертого.

"В тех школах, которые сейчас строятся с нуля, по крайней мере в большинстве школ, где я была, есть лифты. Но если мы говорим о старых школах, то подняться выше, чем первый этаж, довольно сложно", - отметила Новосад.

По ее словам, в Украине 9 тысяч 406 школ оборудованы пандусами и поручнями, лифты и подъемники есть только в 95 заведениях и специально оборудованные туалетные комнаты есть в 775 школах.

"Те ресурсы, которые мы будем вкладывать в 2020 году в школы и контролировать их, будут направлены и на наличие инклюзивности в тех архитектурных решениях, которые будут предлагать школы", - подчеркнула министр.

Новосад отметила, что оборудовать каждую из школ лифтами, которые бы поднимали на все этажи, будет сложно, но можно по-разному обустраивать образовательное пространство, чтобы в условиях ограниченных ресурсов, однозначно были доступны первый и второй этажи, а там уже обеспечено все необходимое для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Полный текст интервью с Новосад будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #минобразования #туалеты #новосад
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