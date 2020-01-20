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10:23 20.01.2020

Зеленский почтил память погибших "киборгов"

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Зеленский почтил память погибших "киборгов"

 Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром принял участие в мероприятиях памяти "киборгов" - военнослужащих, которые в этот день в 2015г погибли при обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины.

"Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно информации, также Владимир Зеленский пообщался с семьями военных.

Вместе с тем, в Минобороны Украины сообщили, что в понедельник утром колокок памяти пробил 50 раз, из которых 49 ударов звучало по защитникам Донецкого аэропорта.

"В Минобороны Украины почтили память героев-"киборгов" - защитников Донецкого аэропорта. Колокол памяти раздался 50 раз ... 49 ударов звучало по защитников ДАПа ... Вечная слава украинским Героям!", - говорится в аккаунте украинского оборонного ведомства в Твиттер.

Теги: #зеленский #память #киборги
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