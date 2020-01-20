Допуск в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения.

"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - сообщила Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, министр подчеркнула, что такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.

Новосад также отметила, что Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки. "Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - рассказала она.

Кроме того, по словам Новосад, ведомство подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных государственных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Как сообщалось, Минобразования совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерено работать над урегулированием вопроса по недопуску невакцинированных детей в школу.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации, не смогут посещать школу и детские сады с другими учениками. В то же время, Киевская городская государственной администрации заявила, что в Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования.

Полный текст интервью с Новосад будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".