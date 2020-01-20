События

08:46 20.01.2020

В ДТП на Закарпатье пострадало 9 человек, из которых двое дети

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В ДТП на Закарпатье пострадало 9 человек, из которых двое дети

Вечером в воскресенье, 19 января, в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на отрезке автодороги "Мукачево-Рогатин-Львов" в с.Горбок (Закарпатье), в больницу с телесными повреждениями госпитализированы 9 человек, из которых трое детей, сообщили в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"В результате ДТП в Иршавскую ЦРБ доставлены водитель автомобиля "Кіа-Rіо", двое ее малолетних детей в возрасте 5 и 9 лет и еще один пассажир легковушки. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля "Renault" и четверо его пассажиров, среди которых одна – несовершеннолетняя", – говорится в сообщении на странице полиции Закарпатской области в Фейсбук в понедельник утром.

По информации правоохранителей на отрезке автодороги "Мукачево - Рогатин – Львов" вблизи с.Бугорок произошло ДТП с пострадавшими. "Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Кіа-Rіо", совершая обгон попутного авто "Volvo", выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "Renault", под управлением 56-летнего жителя с.Арданово Иршавского района", – сказано в сообщении.

Предварительная правовая квалификация события – ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими) УК Украины.

По делу продолжается досудебное расследование.

Теги: #пострадавшие #дтп #закарпатье
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