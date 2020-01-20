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07:22 20.01.2020

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

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За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук, в понедельник утром.

По информации пресс-центра, один обстрел по украинским позициям открывался недалеко от Песок, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики применили станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: семь раз вблизи Орехово - из артиллерийских систем калибра 122-мм боевики выпустили 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов; рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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