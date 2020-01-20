SpaceX совершит первый пилотируемый полет своего космического корабля Crew Dragon в апреле

Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon планируется осуществить в начале второго квартала текущего года, сообщил в воскресенье глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

"Мы полагаем, что первый пилотируемый полет будет осуществлен во втором квартале", - сообщил Маск на пресс-конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения Crew Dragon.

Как сообщалось, в воскресенье SpaceX осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабля был осуществлен в 10:30 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Все испытание продолжалось около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км по команде с Земли от нее отстрелился корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля отвели его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и подняли на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединился грузовой отсек, и спускаемая капсула начала спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал. На спускаемой капсуле перед приводнением раскрылись все четыре парашюты. В район посадки прибыло спасательное судно.

Для испытания использовался корабль, который уже ранее побывал на орбите.

В результате успешного испытания корабль Crew Dragon может быть сертифицирован NASA для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Таким образом, США спустя восемь лет после окончания программы полетов космических кораблей многоразового использования "Шаттл" в 2011 году вновь получат собственное транспортной средство для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

Как сообщалось, в начале марта прошлого года создаваемый SpaceX американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил успешный автономный полет к МКС. После отстыковки от станции спускаемая капсула доставила на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.

Первый пилотируемый полет планируется осуществить с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на американских "Шаттлах". Корабль должен будет отправиться на МКС в двухнедельный полет.

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX разрабатывает пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд.