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05:04 20.01.2020

В Киеве за противоправные действия были задержаны 11 человек

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В Киеве за противоправные действия были задержаны 11 человек

Киевские правоохранители задержали 11 человек, которые бросали петарды в участников акции, которую левые организовывают ежегодно в день трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины в Киеве.

"Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявки, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан", – говорится в сообщении на странице полиции в Фейсбук в воскресенье.

После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили задержанных.

"За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", –сказано в сообщении.

Теги: #киев #протест #задержание
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