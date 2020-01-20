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03:49 20.01.2020

В Китае за выходные дни зафиксированы почти 140 новых случаев пневмонии, вызываемых неизвестным коронавирусом

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В Китае за выходные дни зафиксированы почти 140 новых случаев пневмонии, вызываемых неизвестным коронавирусом

В субботу и воскресенье минувшей недели медицинские власти китайского города Ухань (провинция Хубэй) зарегистрировали 136 новых случаев заболевания пневмонией, источником которой является ранее неизвестный коронавирус.

Еще два человека были выявлены в новом пекинском аэропорту среди пассажиров, прилетевших из Уханя, один заболевший - в южной провинции Гуандун.

В декабре минувшего года в городе Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.

Вместе с тем, зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Таиланде и Японии.

Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек, сообщила телерадиокорпорация "Би-би-си".

Она ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Профессор Нил Фергюсон, слова которого приводит "Би-би-си", уверен, что случаи "экспорта" коронавируса за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.

По официальным данным китайских властей, зафиксированы два летальных случая от нового типа пневмонии.

Теги: #коронавирус #китай #пневмония #распространение
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