Четырех российских актеров не пустили в Украину

В аэропорту Запорожья группе актеров из Российской Федерации, прибывшие рейсом из Варшавы, отказали в пересечении границы при въезде в Украину, сообщили в Госпогранслужбе.

"При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Пограничники отказали россиянину в пересечении границы, а также предоставили решение о запрете въезда на территорию Украины и проставили отметку в паспортном документе.

В Госпогранслужбе также отметили, что еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине.

В ведомстве отметили, что на протяжении 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания в Украине, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.