Участники конференции по Ливии призывают к санкциям ООН против нарушителей перемирия в Ливии

Участники конференции по Ливии в Берлине призвали СБ ООН вводить санкции против ответственных за дальнейшие нарушения режима прекращения огня в Ливии, говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

"Мы призываем СБ ООН вводить необходимые санкции против тех, кого уличат в нарушении договоренностей о прекращении огня. Членам ООН следует имплементировать подобные санкции", - подчёркивается в документе.

Кроме того, в нем говорится о необходимости соблюдать эмбарго на поставки вооружения в Ливию.

"Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от деятельности, способной разжечь конфликт, нарушающей эмбарго ООН или подрывающей режим прекращения огня. Речь идёт об отправке средств для усиления военного потенциала (сторон ливийского конфликта - ИФ) и о вербовке наемников", - отмечается в тексте.