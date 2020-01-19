Зеленский считает, что между Украиной и Израилем очень крепкие отношения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отношения между Украиной и Израилем являются очень хорошими.

"Я думаю, что у нас хорошие отношения. Например, мои собственные отношения с Нетаньяху: я принимал его в Украине, он совершил официальный визит сюда. Мы говорили. Я знаю, что сейчас формируется ваше правительство. Я знаю, что он сейчас занят", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье.

Зеленский отметил, что исторически Украина и Израиль имеют хорошие отношения и хорошие связи. "Как вы знаете, многие украинские евреи помогли построить новый Израиль. Они очень известны в Израиле и очень известны в Украине. Отношения очень крепкие. Когда украинцы и израильтяне разговаривают друг с другом, каждая сторона уважает другую. Израиль и Украина обмениваются технологиями, есть обмен знаниями", - подчеркнул он.

Президент Украины указал, что уважает Израиль, особенно за единство его нации. "Евреям удалось построить страну, поднять ее без всего, кроме людей и их ума. Еврейский народ в Израиле – это уникальный народ. У него есть экономическая сила. Есть много стран в мире, которые могут защитить себя, но Израиль, такая маленькая страна, может не только защитить себя, но и противостоять внешним угрозам, может ответить. Это сплоченный, сильный, мощный народ. И, несмотря на то, что они находятся под угрозой войны, они наслаждаются каждым днем. Я видел это", - пояснил он.