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22:09 19.01.2020

Зеленский считает, что Путин понимает его позицию: Украина – независимая страна

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Зеленский считает, что Путин понимает его позицию: Украина – независимая страна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина – не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин – ИФ) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - сказал он.

Зеленский указал, что с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", - отметил он.

Теги: #россия #украина #лидеры
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