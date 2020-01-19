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21:41 19.01.2020

Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

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Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях под названием Мировой форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

      В интервью The Times of Israel он отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете.

      Зеленский также считает, что было бы справедливо предложить президенту Украины выступить на этом мероприятии. "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - указал он.

      Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. "Это большой проект, который включает в себя исторический музей, где будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру", - сказал он.

Теги: #годовщина #холокост #зеленский #продажа #израиль
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