Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях под названием Мировой форум Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

В интервью The Times of Israel он отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете.

Зеленский также считает, что было бы справедливо предложить президенту Украины выступить на этом мероприятии. "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - указал он.

Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. "Это большой проект, который включает в себя исторический музей, где будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру", - сказал он.