Украинские дипломаты требуют от британской полиции исключить трезубец из антитеррористического пособия

Посольство Украины в Великобритании требует у британской полиции исключить трезубец, изображенный на малом гербе, из списка экстремистских символов и извинится.

"Размещение Трезубца/Тризуба, национального конституционного и символа герба Украины, в Руководстве по вопросам экстремизма, подготовленного антитеррористической полицией для британских учителей и медицинского состава, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы", – сообщило украинское посольство в Twitter в воскресенье.

"Мы требуем, чтобы Трезубец был исключен из Руководства и были принесены официальные извинения", – добавили дипломаты.