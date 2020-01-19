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19:03 19.01.2020

Украинские дипломаты требуют от британской полиции исключить трезубец из антитеррористического пособия

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Украинские дипломаты требуют от британской полиции исключить трезубец из антитеррористического пособия

Посольство Украины в Великобритании требует у британской полиции исключить трезубец, изображенный на малом гербе, из списка экстремистских символов и извинится.

"Размещение Трезубца/Тризуба, национального конституционного и символа герба Украины, в Руководстве по вопросам экстремизма, подготовленного антитеррористической полицией для британских учителей и медицинского состава, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы", – сообщило украинское посольство в Twitter в воскресенье.

"Мы требуем, чтобы Трезубец был исключен из Руководства и были принесены официальные извинения", – добавили дипломаты.

 

Теги: #великобритания #тризуб #украина #терроризм
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Интерфакс-Украина
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