Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом обстрелов участков разведения сил и средств не было.

Боевики в ходе обстрелов использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщалось, по состоянию на 12.00 воскресенья было зафиксировано два обстрела.