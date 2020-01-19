SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon для испытания его системы аварийного спасения

Компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения, сообщило NASA.

Запуск был осуществлен в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 по Киеву) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Все испытание продлится около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находятся два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км по команде с Земли от нее должен будет отстрелиться корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля должны будут отвести его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и поднять на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединится грузовой отсек, и спускаемая капсула начнет спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал. На спускаемой капсуле перед приводнением раскроются четыре парашюты. В район посадки прибудет спасательное судно.

Для испытания использован корабль, который уже ранее побывал на орбите.

В случае успеха корабль Crew Dragon будет сертифицирован NASA для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Таким образом, США спустя восемь лет после окончания программы полетов космических кораблей многоразового использования "Шаттл" в 2011 году смогут вновь получить собственное транспортной средство для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

Как сообщалось, в начале марта прошлого года создаваемый SpaceX американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил успешный автономный полет к МКС. После отстыковки от станции спускаемая капсула доставила на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на американских "Шаттлах", планируется осуществить уже весной нынешнего года. Корабль должен будет отправиться на МКС в двухнедельный полет.

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд.