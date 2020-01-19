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13:17 19.01.2020

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

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Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"По предварительной информации, боевых потерь в результате этих прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики использовали минометы и стрелковое вооружение. Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Теги: #оос #минобороны
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Интерфакс-Украина
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