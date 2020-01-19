Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"По предварительной информации, боевых потерь в результате этих прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики использовали минометы и стрелковое вооружение. Участки разведения сил и средств под огонь не попали.