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12:50 19.01.2020

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

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С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

Тела погибших членов экипажа и пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января в Тегеране, после официальной церемонии прощания доставлены в Терминал "В" международного аэропорта "Борисполь", где с ними смогут попрощаться сотрудники МАУ, родные погибших и все желающие.

Прощание с погибшими продлится до 19:00 воскресенья, после чего родственники заберут тела для их погребения.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #ps752 #авиакатастрофа #борисполь #иран
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