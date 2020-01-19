События

12:24 19.01.2020

У Києві з 9:00 19 січня частково перекриють міст через р. Либідь на Столичному шосе

1 мин читать
У Києві з 9:00 19 січня частково перекриють міст через р. Либідь на Столичному шосе

Спикер иранского парламента Али Лариджани предупредил, что недобросовестное поведение европейских участников ядерной сделки от 2015 года приведет к изменению отношений Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы недвусмысленно заявляем, что если Европа по каким-либо причинам будет вести себя несправедливо при использовании статьи 37 ядерного соглашения, Исламская Республика примет серьезное решение о своем сотрудничестве с МАГАТЭ и проект решения будет готов к обсуждению в парламенте", - цитирует иранское информагентство Tasnim заявление Лариджани на открытом заседании парламента в воскресенье.

По его мнению, угрозы США вынуждают "могущественные европейские страны вести себя "жалко и неблагоразумно".

В частности, Лариджани отметил: "К сожалению, один из министров европейских стран недвусмысленно заявил: США угрожают увеличить тарифы на импорт автомобилей на 25%, если мы не используем спусковой механизм (нарастим давление на Тегеран - ИФ), поэтому мы будем вынуждены пойти по этому пути".

Он выразил сожаление в связи с недавним заявлением Франции, Великобритании и Германии об их решении включить механизм урегулирования споров в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Франции, Великобритании и Германии о включении механизма урегулирования споров в СВПД юридически не обосновано и политически неверно.

Теги: #свпд #магатэ #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 19.01.2020
Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

14:10 19.01.2020
Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

12:50 19.01.2020
С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

11:56 19.01.2020
В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, участвует Зеленский и другие высшие должностные лица

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, участвует Зеленский и другие высшие должностные лица

10:54 19.01.2020
Самолет с телами погибших в Иране украинцев на борту пересек государственную границу Украины

Самолет с телами погибших в Иране украинцев на борту пересек государственную границу Украины

20:33 18.01.2020
Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

18:21 18.01.2020
Иран передаст Украине "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета МАУ

Иран передаст Украине "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета МАУ

19:21 17.01.2020
У Тегерана вообще не должно быть возможности обогащать уран - американский спецпредставитель

У Тегерана вообще не должно быть возможности обогащать уран - американский спецпредставитель

18:21 17.01.2020
"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

17:12 17.01.2020
Офис генпрокурора повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ

Офис генпрокурора повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Иран передаст Украине "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета МАУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Полицейские нашли 6 нелегальных игорных заведений на сутки

В Украине на Крещение ожидается пасмурная, но сухая погода с температурой выше нуля

Экс-боец АТО пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

В Киеве мужчина напал на полицейского

Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в растрате имущества почти на 2 миллиона гривен - полиция

Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

Украинскому журналисту на 34 года запретили въезд в Крым и Россию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА