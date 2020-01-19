В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, участвует Зеленский и другие высшие должностные лица

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа и пассажирами самолета авиакомпании МАУ, выполнявшего 8 января рейс PS752 из Тегерана в Киев, который был сбит иранскими военными возле столицы Ирана после взлета.

В воскуренье утром Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины доставил тела погибших украинцев на родину.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в церемонии принимают участие родственники 11 погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Также присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и другие высшие должностные лица государства. В прощании участвуют также украинские военнослужащие.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им.имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.