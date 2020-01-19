В Украине на Крещение ожидается пасмурная, но сухая погода с температурой выше нуля

В Украине на Крещение, 19 января, ожидается сухая погода без осадков и с плюсовыми температурными показателями, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны пасмурно, но сухо, температура воздуха от 0° до 2° выше нуля. В Закарпатской и Львовской областях чуть теплее – до 3-4° тепла днем. Ночью в западных областях Украины температура воздуха опустится до -3° - -5°.

Аналогичная погодная ситуация ожидается на севере, в центре и на востоке страны – облачно, без осадков, температура днем 0° - 2° тепла, ночью от -2° до - 4°. В южных областях и на полуострове Крым воздух днем прогреется до 2° - 4° тепла, ночью похолодает до 1° - 3° ниже ноля.

В Киеве на Крещение без осадков, температура днем 0° - 2° тепла, ночью от -2° до - 4°.