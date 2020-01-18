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19:15 18.01.2020

В Киеве мужчина напал на полицейского

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В Киеве мужчина напал на полицейского

В Киеве правоохранители задержали мужчину за нападение на полицейского.

"Правоохранитель сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо. За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Глава управления полиции в метрополитене Михаил Никонов уточнил, что инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь".

"Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Правоохранитель объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", - рассказал он.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Теги: #киев #полицейский #нападение
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