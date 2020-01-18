События

20:05 18.01.2020

Экс-боец АТО пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

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Экс-боец АТО пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

В Харькове в частном предприятии на ул. Животноводов полиция задержала 31-летнего мужчину, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харкьовской области, мужчина позвонил в полицию и сообщил о своем намерении.

"Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату Ф-1 с запалом, а по месту его проживания - более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что осмотр квартиры проводился по разрешению мужчины.

Задержанный пояснил, что патроны и гранату он привез в 2014 из зоны проведения АТО, где служил в составе бригады и с тех пор хранил их дома. Почему он угрожал подорвать гранату, мужчина объяснить не смог.

Изъятые боеприпасы направлены на исследование.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ветеран #граната #украина #харьков
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