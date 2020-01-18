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18:21 18.01.2020

Иран передаст Украине "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета МАУ

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Иран передаст Украине "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета МАУ

Иран передаст Украине бортовые самописцы потерпевшего крушение под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В Киеве "черные ящики" будут обследованы международной командой экспертов, заявил глава Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар, передает информационное агентство Tasnim.

Ожидается, что в работе примут участие эксперты из Франции, Канады и США.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 11 января сообщил о договоренности с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам "на месте", после чего иранская сторона готова отдельно передать их Украине. Украинская сторона в свою очередь настаивает на передаче "черных ящиков" в Украину незамедлительно, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.

17 января Офис генпрокурора Украины повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" в Киев.

Теги: #мау #черные_ящики #иран
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