Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в растрате имущества почти на 2 миллиона гривен - полиция

Заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета подозревается в растрате имущества в пользу частной фирмы в период с 2017 по 2019 годы на общую сумму почти 2 млн. грн.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений (моста - ИФ) по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был причинен значительный материальный ущерб", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Заместителю директора департамента объявлено о подозрении по ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.