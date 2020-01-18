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16:57 18.01.2020

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в растрате имущества почти на 2 миллиона гривен - полиция

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Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в растрате имущества почти на 2 миллиона гривен - полиция

Заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета подозревается в растрате имущества в пользу частной фирмы в период с 2017 по 2019 годы на общую сумму почти 2 млн. грн.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений (моста - ИФ) по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был причинен значительный материальный ущерб", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Заместителю директора департамента объявлено о подозрении по ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #растраты #харьков #горсовет
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