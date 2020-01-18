Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Данные были опубликованы на "Урядовом портале".

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в декабре 2019 года получил 76 тыс. 190 грн, в том числе 40 тыс. грн надбавок и 36 тыс. 190 грн премии. Средняя зарплата премьер-министра в 2019 году составляла 60 тыс. 479 грн.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в декабре 2019 года получил 86 тыс. 774 грн (в том числе надбавка 58 тыс. 655 грн, премия – 28 тыс. 119 грн). Средняя зарплата Кулебы в 2019 году составила 58 тыс. 652 грн.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре 2019 года получил 84 тыс. 887 грн, из которых 35 тыс. 506 грн надбавка и 49 тыс. 381 грн – премия. Средняя зарплата за год составила 55 тыс. 664 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в декабре 2019 года получил 186 тыс. 541 грн, в том числе надбавки - 49 тыс. 225 грн, премии - 137 тыс. 317 грн. Средняя зарплата Авакова в 2019 году достигла суммы в 100 тыс. 41 грн.