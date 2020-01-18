Украинскому журналисту на 34 года запретили въезд в Крым и Россию

Оккупационные власти Крыма запретили въезд на территорию полуострова и Российской Федерации украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову до 2054 года.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", - сообщил Ибрагимов на своей странице в Facebook.

Запрет действителен до 31 мая 2054 года.

"Я напрямую связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", - заявил Ибрагимов изданию "Крым.Реалии". Он сообщил, что агрессии в его сторону не проявляли, однако конкретные причины запрета не были указаны ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Тарас Ибрагимов работал в Крыму с 2016 года. Сотрудничая с рядом украинских СМИ, он освещал такие судебные процессы, как "дело 26 февраля", дело Ильми Умерова, дело Хизб ут-Тахрир, "дело украинских диверсантов" и другие, а также предоставлял информацию об обысках, арестах и похищениях, которые проводят в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности и Центра по противодействию экстремизму.