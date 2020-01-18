Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации – Минюст

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека относительно закона "Об очищении власти".

"Соответствующее заявление на решение ЕСПЧ было подано 16 января", - сообщается на странице Министерства юстиции Украины в соцесети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением в стране их прав, а также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узконаправленным по сравнению с процедурами люстрации, введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы. Такое решение суд принял 17 октября после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан.

В свою очередь замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина 17 октября сообщил, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ.