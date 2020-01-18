С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе, один боец получил ранения – штаб

С начала текущих суток и по состоянию на 12.30 боевики дважды открывали огонь на донецком направлении, ранив одного украинского военнослужащего.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук, ночью зафиксирован обстрел украинских военнослужащих в районе населенного пункта Пески.

После 7 часов утра противник вел длительный огонь по опорным пунктам подразделений ООС в районе Красногоровки.

Как сообщалось в утренней сводке, в результате обстрелов ранен украинский военнослужащий, он находится в мобильном военном госпитале, состояние – удовлетворительное.