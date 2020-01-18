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13:05 18.01.2020

ГБР вызвало Порошенко на допросы 21 и 24 января по двум уголовным делам

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ГБР вызвало Порошенко на допросы 21 и 24 января по двум уголовным делам

Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало повестки о вызове пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допросы по ряду уголовных производств.

"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить вас в качестве свидетеля", - указывается на сайте ГБР.

Порошенко вызван на 10:30 21 января на допрос по уголовному производству № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года и на 11:00 24 января на допрос по уголовному производству № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.

В ГБР не уточняют, чего именно касаются указанные производства.

В Бюро также отмечают, что согласно статьям 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки к следователю без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод.

Как сообщалось, 10 декабря ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гбр #порошенко
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