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12:35 18.01.2020

В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами – Секретариат омбудсмена

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В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами – Секретариат омбудсмена

Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обнаружила ряд существенных нарушений во время проверки Киевского следственного изолятора.

"В рамках реализации национального превентивного механизма работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" Николаем Карпюком, Эдемом Бекировым и Алексеем Сизоновичем провели повторный мониторинговый визит в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". …Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу", - сообщает пресс-служба Секретариата.

Было установлено, что большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией.

"Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер подлежат проведению текущего ремонта", - отмечается в сообщении.

В части камер отсутствуют стекла в окнах и не работает система отопления, из-за чего заключенным приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы данный вопрос был немедленно решен сотрудниками учреждения.

Также было установлено, что не все заключенные обеспечены собственным спальным местом, из-за чего были вынуждены спать по очереди или на полу. При этом в новом корпусе были обнаружены камеры в образцовом состоянии, которые никак не используются.

"Во время общения с родственниками заключенных установлено, что в следственном изоляторе до сих пор не решен вопрос с обеспечением вещевым имуществом. Несмотря на то, что лицам, взятым под стражу, предоставляются бесплатно постельные принадлежности и другие виды материально-бытового обеспечения, в учреждении продолжают "рекомендовать" их родственникам передавать в учреждения собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается", - сообщается по итогам проверки.

Мониторинговая группа выявила, что в учреждении нарушались права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходили санитарную обработку, из-за чего медицинские сотрудники не контролировали состояние их здоровья во время пребывания в учреждении. Кроме того, заключенные, которые направляются из разных областей для рассмотрения их дел в судах Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в Киевском следственном изоляторе без первичного медицинского осмотра.

Рентгенологический кабинет изолятора содержится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии – стены покрыты плесенью, отсутствует вода, канализация практически не работает. Оборудование в кабинете устаревшее, рентгенологический и флюорографический аппараты не работают, в результате чего отсутствует возможность обследования заключенных.

"Так во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено исследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом", - сообщает Секретариат омбудсмена.

"Установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных имеются конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам", - подчеркивается по итогам проверки.

Отчет о результатах мониторингового визита будет направлен в Министерство юстиции Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

Теги: #киев #сизо #омбудсмен #условия
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