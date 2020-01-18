В Киеве горела клиника красоты на проспекте Лобановского

В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар в помещении клиники красоты.

Возгорание произошло 17 января в 22:15, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация. В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован. На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава", - указывается в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным оценкам, причиной пожара стало короткое замыкание. Точные причины установит следствие.