Погода в Украине существенно не изменится: ночью небольшие морозы, днем "плюсовая" температура

В выходные дни погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, температура останется выше климатической нормы.

Осадков не ожидается, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром местами туман, изморозь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 13° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков; ночью и утром местами туман; температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 января самая высокая температура днем была 9,8 тепла в 2007г., самая низкая ночью 23,0мороза в 1942 г.

В понедельник в Украине без осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, западный, 3-10м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 10° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный, 3-10м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.