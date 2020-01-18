"Молчание ягнят" получит продолжение в виде сериала

Американский телеканал CBS приступил к работе над сиквелом триллера Джонатана Демми "Молчание ягнят" - сериалом "Кларисса", сообщает портал Deadline.

Действие сериала происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу - Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным героем вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг, вернувшаяся на службу для того, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков. В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы.

При этом самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.

Работать над сериалом будут продюсеры "Звездного пути" Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии. Судьбу всего проекта решит именно она: после выхода "пилота" будет определен окончательный сценарий и количество серий. Также отмечается, что сценарная группа для всего проекта уже сформирована.

"После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки - Клариссе Старлинг, - заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала. - Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история - то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда".

Старлинг впервые была представлена в романе Томаса Харриса "Молчание ягнят", опубликованном в 1988 году. В 1991 году вышел снятый Джонатаном Демми триллер, ставший культовым.

Агента Старлинг в нем сыграла Джоди Фостер, получившая за эту работу "Оскара".

Сюжет "Молчания" рассказывал о расследовании ФБР серии убийств, совершенных неизвестным, получившим прозвище "Буффало Билл" - за привычку сдирать кожу с убитых женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру, скучающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляют молодую курсантку академии ФБР Кларису Старлинг.

Постановка Демми удостоена пяти премий "Оскар" (лучший режиссер, фильм и актеры), а также "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Фильм стал третьим в истории, завоевавшим "Оскары" в пяти самых престижных номинациях, что ранее удалось только лентам "Это случилось однажды ночью" Франка Капры (1934) и "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана (1975). Со времени выхода на экраны "Молчания ягнят" такое не удавалось больше ни одному фильму. В декабре 2011 года картина, как "имеющая большое культурное, историческое и эстетическое значение", включена в Национальный реестр фильмов США.

В 2001-м вышло продолжение "Ягнят" - "Ганнибал" в версии Ридли Скотта. Агента ФБР Старлинг в нем сыграла Джулиана Мур. Этот новый, скорее интеллектуальный поединок агента и убийцы разворачивается спустя 10 лет после событий "Ягнят". В этой истории Кларисса спасает своего оппонента и "коллегу" от лютой расправы.

В 2002 году режиссером Бреттом Ратнером снят "Красный дракон", который сюжетно предшествует событиям "Молчания ягнят". В нем доктору Ганнибалу противостоит агент ФБР Уилл Грэм, сыгранный Эдвардом Нортоном.

Во всех трех лентах роль убийцы-каннибала, бывшего психиатра Ганнибала Лектера исполнил Энтони Хопкинс.

В 2007 году вышел фантасмагорический "Ганнибал. Восхождение" Питера Уэббера - история о детстве и юности Ганнибала в Литве 1944 года и послевоенной Франции, история о ранней травме людоедства в прямом и переносном смысле.

В апреле 2013 года канал NBC запустил на три сезона сериал "Ганнибал" Брайана Фуллера, написавшего сценарий по мотивам серии романов Томаса Харриса. В центре истории - взаимоотношения специального агента ФБР Уилла Грэма и психотерапевта доктора Ганнибала Лектера. В сериале "властителя дум и тел" сыграл датский актер Мадс Миккельсен. Все названия эпизодов первого сезона взяты из французской кухни, второго - из японской, а третьи получили наименования "блюд" итальянской кухни. Последняя серия проекта вышла 29 августа 2015 года.