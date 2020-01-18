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10:40 18.01.2020

Пьяный "заминировал" рынок в Харькове – полиция

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 Полиция задержала харьковчанина по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании рынка.

"44-летний мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда в Харькове поступило в полицию в пятницу около 15:05.

Правоохранители осмотрели 25тыс. кв. метров территории, эвакуировали 1500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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