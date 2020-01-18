КГГА: В 2020г планируется строительство постов мониторинга атмосферного воздуха

В Киеве планируется строительство четырех постов мониторинга атмосферного воздуха в 2020 году, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В 2020 году будут построены первые четыре поста мониторинга атмосферного воздуха на левом берегу Киева, также начнется строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Киевский горсовет выделил в бюджете средства на строительство системы мониторинга.