События

04:35 18.01.2020

Более 1300 правоохранителей будут охранять порядок в Харьковской области на Крещение

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В Харьковской области в охране порядка на Крещение, которое отмечается 19 января, будут задействованы полиция и приданные силы.

"Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 1200 работников Национальной полиции и 140 военнослужащих Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Службы пройдут в 277 православных храмах города и области. Для проведения религиозных обрядов обустроены 68 открытых водоемов и источников для купаний.

Ожидается, что участие в них примут около 100 тыс.человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний будут следить 288 спасателей, а также волонтеры.

"В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области будет организовано 90 специальных спасательных постов с дежурством сотрудников ГСЧС и задействовано 29 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах будут дежурить 89 представителей местных органов власти и волонтеров", - говорится в сообщении.

Теги: #крещение #украина #правопорядок #харьков
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