События

03:39 18.01.2020

В Киеве обустроили 16 локаций для празднования Водокрещения

1 мин читать
В Киеве обустроили 16 локаций для празднования Водокрещения

В Киеве обустроили 16 локаций для празднования Водокрещения, где будут дежурить спасатели и медработники, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и на Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня православной церкви Украины в 14:00.

Также во время мероприятия будут освящать воду по установленным канонам.

Теги: #киев #водокрещение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:16 18.01.2020
SkyUp с февраля приостанавливает полеты в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком

SkyUp с февраля приостанавливает полеты в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком

00:36 18.01.2020
Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

23:51 17.01.2020
Киевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта

Киевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта

22:33 17.01.2020
Нардеп из фракции "Голос": Украинская делегация в ПАСЕ продолжит работу

Нардеп из фракции "Голос": Украинская делегация в ПАСЕ продолжит работу

21:44 17.01.2020
Аваков: Украина и США 20 января создадут группу для расследования якобы слежки за Йованович

Аваков: Украина и США 20 января создадут группу для расследования якобы слежки за Йованович

20:46 17.01.2020
Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны России

Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны России

09:40 17.01.2020
В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

07:22 17.01.2020
Один украинский военнослужащий погиб в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

Один украинский военнослужащий погиб в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

06:03 17.01.2020
В спальном районе Харькова произошло заказное убийство, введен план "Сирена" - полиция

В спальном районе Харькова произошло заказное убийство, введен план "Сирена" - полиция

04:34 17.01.2020
В Запорожье подросток погиб в результате падения с 40-метрового моста

В Запорожье подросток погиб в результате падения с 40-метрового моста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

SkyUp с февраля приостанавливает полеты в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком

Киевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта

Эксперты получат доступ к "черным ящикам" сбитого под Тегераном самолета МАУ на месте, затем их передадут Украине - Пристайко

Один украинский военнослужащий погиб в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

Министр Бабак действительно написала заявление об отставке, ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Шмигаль в статусе вице-премьера

ПОСЛЕДНЕЕ

Пентагон подтвердил, что не намерен выводить свои войска из Ирака

Компания SpaceX проведет испытание системы спасения пилотируемого корабля Crew Dragon

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 человека

Медведчук: Если Зеленский подпишет закон о среднем образовании, мы обратимся в Конституционный суд

У Тегерана вообще не должно быть возможности обогащать уран - американский спецпредставитель

В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

Боевики нарушили режим прекращения огня 4 раза, потерь нет – штаб ООС

Украина должна создавать свои беспилотные авиационные комплексы, а также наземную и морскую безэкипажную технику – эксперт

В Харькове прокурор требовал взятку за смягчение позиции в судебных дебатах

В Тернополе студентка-иностранка умерла, выпив неизвестный яд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА