В Киеве обустроили 16 локаций для празднования Водокрещения, где будут дежурить спасатели и медработники, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и на Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня православной церкви Украины в 14:00.

Также во время мероприятия будут освящать воду по установленным канонам.