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02:16 18.01.2020

SkyUp с февраля приостанавливает полеты в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком

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SkyUp с февраля приостанавливает полеты в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком

SkyUp Airlines с 1 февраля 2020 года приостанавливает полеты в Объединенные Арабские Эмираты в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком.

"С 1 февраля 2020 года SkyUp Airlines приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Это связано с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Республики Ирак, введенной Госавиаслужбой Украины с 9 января 2020 года", - говорится в извещении авиакомпании, разосланном в пятницу вечером.

Как отмечают а авиакомпании, необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку в пути для дозаправки.

"Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты - теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на три часа. Это создает неудобства для наших пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета - Запорожье, Львове, Харькове", - комментирует ситуацию совладелец авиакомпании Александр Альба.

Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов.

"Мы сообщим всем пассажирам, которые уже приобрели билеты на рейсы в Шарджу, в срок, предусмотренный законодательством. Все они, согласно правилам, получат возмещение стоимости билетов, обратившись к авиакомпании в установленном порядке", - подчеркнули в SkyUp.

Что касается регулярных рейсов SkyUp в Коломбо (Шри-Ланка), авиакомпания продолжит их выполнение с дополнительной посадкой в Анталии на обратном пути.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Теги: #рейсы #skyup #украина
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