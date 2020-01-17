События

21:44 17.01.2020

Аваков: Украина и США 20 января создадут группу для расследования якобы слежки за Йованович

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Аваков: Украина и США 20 января создадут группу для расследования якобы слежки за Йованович

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 20 января МВД совместно со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине создадут группу для расследования возможной слежки за бывшим американским послом Мари Йованович, передает "Голос Америки".

"Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общую группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", - сказал министр.

Аваков отметил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. Страны имеют общую цель - защита прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях, подчеркнул он.

Как сообщалось, 16 января в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

 

Теги: #расследование #слежка #йованович #сша #украина #аваков
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