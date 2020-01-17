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20:46 17.01.2020

Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны России

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Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны России

Украина и Грузия заявили в Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) о неправомерной деятельности Российской Федерации, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

"Общий документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран Европейского Союза и США", - сообщил заместитель постоянного представителя Украины при IMO Виталий Мошкивский в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, ранее Украина выразила в IMO протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией "НАВТЕКС-Новороссийск" района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

Теги: #грузия #украина #imo
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Интерфакс-Украина
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